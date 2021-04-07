戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

檢方全力追查台鐵408次太魯閣號出軌真相，一名事發後與李義祥一起站在貨櫃工寮前狂聊天的「白髮藍衣男」，今（7日）早被檢方帶到事故現場，疑似要模擬當時究竟發生什麼狀況。

隨著越來越多事證曝光，證實太魯閣號事故發生當下，現場不只肇事工程車司機、義祥工業社負責人李義祥一人，當時不但有多人在場，甚至還有肇事工程車之外的多部車輛。

其中，一名「白髮藍衣凸肚」男子事發當天（2日）約11時許，與李義祥一起站在貨櫃工寮前狂聊天，被救護車行車記錄器拍下身影。據ETtoday新聞雲報導，這名男子的身份是東新營造工地監工「黑猴」林常青，他也是李義祥在事故發生後，第一個打電話求救的對象。

花蓮地檢署檢察官今早帶著林常青重返事故現場，疑似是要模擬事發當天過程。而目前停在邊坡的怪手也一併被檢方帶回，全案仍在積極調查中。

這起重大死傷事故，涉及重大財物損失與賠償問題，台鐵4日已針對邊李義祥個人、承包商東新營造公司及李義祥的義祥工業社等，向花蓮地院聲請假扣押，請求裁定在新台幣3億7600萬元的財產範圍內准予假扣押。

花蓮地院當天深夜就裁定提供擔保金額十分之一後准予假扣押，該裁定並即時送達台鐵。台鐵局6日上午持假扣押裁定聲請強制執行，花蓮地院迅速辦理擔保提存並即行分案，對台鐵聲請的執行標的物，包含不動產、車輛、存款等實施查封，現已執行完畢。

(中時新聞網)