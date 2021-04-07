台中市龍井區有虔誠媽祖信徒們發起製作了1萬個Q版媽祖口罩，要分送給沿途的信徒朋友。（台中市議會副議長顏莉敏提供）

大甲鎮瀾宮9天8夜前往南部遶境活動即將啟程，每年都會吸引數萬信眾隨媽祖的腳步徒步遶境，但今年受到疫情影響，防疫措施也不能馬虎。在台中市龍井區有虔誠媽祖信徒們發起製作了1萬個Q版媽祖口罩，要分送給沿途的信徒朋友；台中市議會副議長顏莉敏說，藉此讓大家都能健康出門、平安回家。

發起人林小姐表示，她在龍井經營小吃生意，長時間的站立讓她雙手雙腳出現許多職業傷害；去年媽祖遶境時，因家中2個孩子想要一起參與這1年1度的盛事，特別放下手邊的工作帶著孩子們到鎮瀾宮一同徒步遶境；在經過媽祖鑾轎時、停下腳步誠心祈求，向媽祖懇求自己和一家老小都能平安健康、店裡生意也能早日脫離疫情影響，早日好轉。

林小姐指出，神奇的是，原本受傷的雙腳，除不能久站、甚至無法長時間步行，當晚居然一路從大甲走回到了龍井雙腳的疼痛感也隨著距離增加而消失；也因為遶境的緣故，許多信眾向他訂購店內的招牌炸粿要在回程時提供給隨香客享用，讓她感到冥冥之中媽祖疼惜百姓的慈悲與神威。

今年為感謝神恩，林小姐自己出錢出力委託廠商製作，更號召許多在地的信徒朋友一同投入贈送口罩的行列，原本預計的5000個口罩，在大家的熱情響應之下，增加到1萬個；信徒們都表示，雖然能力有限，但都希望能夠為媽祖盡一己之力，相信回饋地方、回饋鄉親、為防疫工作付出奉獻，媽祖一定會十分支持這樣的行動，繼續庇佑著萬千子民。

副議長顏莉敏表示，往年服務團隊都會在沿線提供茶水、飲料與熱食給隨香客取用，今年知道了林小姐和信徒朋友們的義舉，所以也加入分送口罩的行列，除了防疫、更要重視空污問題；口罩上的Q版媽祖相當討喜，相信媽祖定會澤被蒼生，讓台灣早日度過疫情難關。

前立委顏寬恒受訪時說，今年雖然疫情趨緩，但防疫工作依然馬虎不得，搭上三月媽祖遶境的熱潮，媽祖口罩不但美觀，也能達到防疫的效果，特別感謝熱輕的鄉親自動自發製作媽祖口罩，相信有媽祖的加持一定是「有戴有保庇」；台灣也能早日度過疫情危機，同時呼籲所有餐與遶境的信徒朋友，一定要全程配戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。

(中時 )