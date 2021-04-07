短期投資客逃命潮剩三個月！立院財政委員會7日針對房地合一稅2.0修法黨團協商做出決議，考慮到子法規與法制作業，房地合一稅2.0施行日期設定為今年7月1日。

另外，財委會也通過臨時提案，針對五年內完成危老重建與都更情況，若有出售可比照非自願因素適用20％所得稅率。

財政委員會完成房地合一稅2.0黨團協商，後續法案將送入二讀程序，最快下周可三讀通過。

房地合一稅2.0回溯至2016年後取得房地、預售屋納入房地合一2.0。短期交易課35％以上重稅，由二年延長為五年，二年內出售課45％，超過二年、未逾五年出售課35％；因應實價登錄2.0上路、即時揭露預售屋交易，房地合一稅2.0施行日期訂為今年7月1日。

財委會審查時，朝野對加重交易稅、抑制短期炒作共識高，大多數條文按照行政院版本通過，房地合一2.0課稅範圍與現行1.0版一致，自2016年後取得房地起算，且課稅對象新增預售屋及特定股權交易，以打擊預售屋炒作和假借公司股權移轉之名、行房地交易之實的避稅行為。

所謂特定股權交易，指的是交易未上市櫃、興櫃股票或出資額時，交易額度若超過總股份或總出資額的一半，且該公司股權或出資額50％以上是由國內房地構成，就得納入2.0版課稅。

境內企業也納入房地合一2.0，境內個人、企業短期交易課35％以上重稅，由二年延長為五年，二年內出售課45％，超過二年、未逾五年出售課35％，按政院版通過，僅在企業部分增訂排除條款，因財政部公告的非自願因素出售持有期間五年以內房地，及企業以自有土地與其他企業合作興建房屋，自土地取得日起算五年內完成銷售，可適用20％稅率。

換句話說，境內企業短期交易稅率由目前的營所稅率20％大幅提高至35％或45％。同時，也增訂防避稅條款，避免有心人士刻意拉高計稅時的可減除項目來降低稅負，包含訂定計算稅額時可減除的「土地漲價總數額」上限，及明訂未能提供費用證明文件情形，只能以成交價3％作為費用，上限新台幣30萬元。

境外個人、企業房地合一2.0稅率，也採政院版，二年內出售課45％，超過二年課35％。

財長蘇建榮表示，財政部在準備作業要點需兩到三個月準備時間，加上還要跟內政部做預售屋資料接軌、以做未來預售屋買賣課稅依據，因此最快為7月1日。

(工商 )