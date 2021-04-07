前監察院長、現任蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復。(中研院提供／李侑珊台北傳真)

前監察院長、現任蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈個人近40年、超過200箱檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏。(中研院提供／李侑珊台北傳真)

前監察院長、現任蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈個人近40年、超過200箱檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏。中研院今(7)日舉辦捐贈典禮，在中研院院長廖俊智院長、副院長黃進興見證下，由近史所所長呂妙芬與錢復交換捐贈契約，典禮簡單隆重。

錢復任公職超過40年，在歷任元首任內貢獻其外交專長。近期出版的《錢復回憶錄》，更是見證當代外交及政治第一手信史，而本次捐贈給中研院的資料是《錢復回憶錄》的基本素材。檔案囊括四大主題：錢氏大學時期的讀書筆記、退出聯合國與中美斷交的電文、與華府多位政要的信函及與總統的交會文件。

錢復表示，近史所檔案館是這批檔案最好的歸宿，中研院典藏這些文件，使他無比光榮，也希望對近代歷史有興趣的學者，能有所貢獻。

廖俊智則在致詞時表示，錢復先生與中研院關係深厚，尊翁錢思亮先生曾任中研院院長、兄長錢煦院士為生物醫學科學研究所創所所長。錢復先生年輕時親炙傅斯年、胡適等前輩，曾動念到近史所從事學術研究。30年前他允諾將其父錢思亮院長資料捐贈，充實院史及學術史的館藏；30年後他又慨然捐贈，相當具歷史意義。

黃進興則指出，綜觀《錢復回憶錄》三大冊精彩的內容，可供參照中美關係、冷戰史及當代政治史的脈絡，這批捐贈資料的重要性自不待言，對近史所檔案館而言，更是如虎添翼，期盼將來整編開放後，可供更多後學投入研究。

呂妙芬則強調，近史所檔案館庋藏一向以外交史為重鎮，錢復先生捐贈的資料包括：退出聯合國與中美斷交見證、駐美代表及外交部長時期、與四任元首的交會、以及個人生活史，相信對於未來歷史研究是很珍貴的史料。

(旺報 )