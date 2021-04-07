昔知名VJ徐曉晰因和從事金融界老公結婚後，就淡出演藝圈，2014年離婚獨自扶養一對兒女，52歲的她凍齡有術，不僅外貌幾乎看不出歲月痕跡，連身材也辣到沒話說，近日她大方炫腹，超狂曲線讓網友都驚艷不已。

徐曉晰7日在社群曬出炫腹美照，寫下：「姐姐有練過，我過半百我驕傲」，只見穿著白色比基尼的她，身材相當緊實無贅肉，小腹平坦還有川字腹肌，一雙筆直長腿更是吸睛，完美S曲線一覽無遺，一點都不像52歲。

徐曉晰身材根本不像52歲。(圖／翻攝自臉書)

網友看了也大讚，「好佩服喔~太強了」、「好羨慕的身材！太厲害了」、「身材太美了」。徐曉晰和前夫離婚後，2016年與20年前的舊愛周葆元重逢並復合交往，但戀情只維持7個月就告吹，她表示「朋友的位置比較適合彼此」。

現享受單身生活的她，常在社群分享生活態度和人生哲學，教導女孩「先愛自己」，傳遞滿滿的正能量，也將歷經離婚的人生低潮與挫折，化成正能量，透過演講開課傳遞給周遭的人，被封為「新一代離婚教主」。

愛好自由的她，也在看了很多書、上成長課程，頓悟「鬆」字，只要肯放手、放輕鬆，轉個彎、換個念，都能迎刃而解，感情、婚姻是、工作都是如此，因此前年也放手讓兒子到前夫身邊，去溫哥華求學。

(中時新聞網)