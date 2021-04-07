海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船(2208)建造100噸級巡防救難艇，今天在基隆廠舉行交船典禮。該艘艇在2019年9月18日開工，2020年4月8日安放龍骨，去年12月8日舉行下水典禮，未來將派駐馬祖第十海巡隊。

海巡署委由台船建造15艘巡防救難艇，前4艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮的為其中的第5艘PP-10072巡防救難艇，另外，10艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

該型艦艇參考現有同型艇設計為基礎，改採用德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力最堅強後盾。

(時報資訊)