桃園市一名七旬楊老翁，6日欲提領托管在銀行內近30年的金條，緊張表示要作為兒子的贖金，行員識破為詐騙手法報案，警方前往安撫並求證，才讓被詐騙集團嚇壞的老翁免於受騙，保住老本。

中壢派出所接獲報案，指楊姓老翁神色慌張地拿著手機通話，並說著要提領托銀行保管近30年的金條，員警到場後一邊安撫一邊詢問案情，得知老翁在家接獲一通求救電話，對方表示兒子協助朋友走私毒品，但朋友之後卻不知去向，對方收不到貨便拘禁兒子，要求家屬拿200萬才願意放人，楊父一時慌了手腳，電話又被佔線無法撥給兒子，才急奔銀行提領金條

老翁還告訴警方，他與電話中的兒子講過兩次話，確認是兒子無誤，中壢派出所所長蘇宸鋒、警員吳聲武警覺這應是典型詐騙手法，立刻安撫老父並協助聯繫兒子求證，確認其安然無恙。

警方呼籲，接獲任何電話、訊息要求匯款、交付金錢等情況，均應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。

(中時 )