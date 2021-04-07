今年「漢光37號」演習將分別於4月及7月實施「複合式兵棋推演」與「實兵演練」，將首度在屏東佳冬戰備道，實施戰機起降操演。另海巡署也將派艦，參演平戰轉換科目。

另在考量疫情情況下，今年「漢光37號」演習沒有邀請美軍組團來台觀摩，去年美軍也沒來；另軍方為驗証後備戰力，實兵演練將動員8000人參演，將結合常備部隊投入灘岸戰鬥與城鎮作戰。

國防部作計室處長林文皇少將表示，今年「漢光37號」演習電腦兵推4月23日至30日舉行，每天連續24小時，採「複合式兵棋推演」方式實施；實兵演習7月12日至16日登場，進行三軍聯合防衛作戰實兵操演。

國防部說，本次演習課目依戰時景況設計，置重點於強化平戰轉換、指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰備跑道戰機起降、聯合反登陸作戰、常後一體聯合國土防衛作戰等「實兵、局部實彈」操演，使三軍部隊熟悉戰場環境，熟練作戰任務與防衛計畫，勤訓剋敵戰法。

(中時 )