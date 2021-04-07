台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段連署，國民黨立委林為洲今質詢中選會主委李進勇表示，陳柏惟罷免案投票能否跟8月28日公投一起辦理，李進勇答覆，依法無明文規定，要看委員會討論，以選民方便、選務順利為最高原則。另外，民進黨立委湯蕙禎關注「珍愛藻礁」公投案何時宣布是否通過，李進勇說，預計5月27日委員會決議後公告。

立法院內政委員會今審查中選會主管凍結書面報告案，湯蕙禎、林為洲都關注公投案連署查對情況，湯蕙禎說，珍愛藻礁公投案受到熱烈討論，執政團隊或環保團體不斷有意見提出，中選會是否考慮增加辦理辯論會或說明會場次。

李進勇說，中選會將在5月27日委員會議後決定公告，每個公投案預計至少舉辦5場次發表會或辯論會，若要增加舉辦場次不排斥。

林為洲則關切，如果公投案及罷免案成案，罷免案是否能跟8月28日公投合併辦理，李進勇表示，罷免投票正式成案後，依規定會在20天到60天之內必須辦理投票，罷免案是否要跟罷免案合併辦理，法無明文規定，須經由委員會討論。

林為洲質疑，此促若公投與罷免合併辦理投票，選票頂多5張票，比起上次九合一投票的選票數少，中選會好像在找理由。

李進勇強調，有鑑於2018年九合一選舉造成選務亂象，中選會為讓公民從戎行使權利，採取最嚴格標準推動，一切以選務順遂、從容投票指導原則。

(中時 )