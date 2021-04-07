大鼎冷鏈廠房高規格低溫設備分裝水產食材。（廖素慧攝）

大鼎冷鏈公司實體門市展示保鮮食材。（廖素慧攝）

大鼎冷鏈公司吉祥公仔萌樣吸睛。（廖素慧攝）

大鼎冷鏈建築外觀時尚設計，夜景美麗。（嘉義市政府提供）

嘉義市湖子內新地標大鼎冷鏈食品公司，投資3億建造，市長黃敏惠率市府團隊參觀，稱許水產業結合文創設計、自媒體創意團隊，將是帶動湖子內區段徵收開發的領頭羊，建築外型及萌公仔會是打卡新亮點。

黃敏惠表示，嘉義市沒有經濟部編定的工業區，土地資源有限，人口密度高，湖子內經由區段徵收與市地重畫，鄰近台82線，通往國道1號與3號，交通便利，是市府重點開發區，市府招商引進大鼎冷鏈，將帶動湖子內加速發展。

大鼎冷鏈公司執行長徐昀鼎表示，大鼎水產冷鏈的營運做到青年返鄉、產業青創、科技運用、電子支付，高度配合市府政策，收購或捕撈到需要高保鮮的食材，從加工、貯藏、運輸、分銷、零售，都用符合高標準低溫環境的系統處理，廠房設備達到「歐盟最高食品認證」。

徐昀鼎是台北人，國中就到嘉義生活求學，在餐飲業半工半讀完成專科學業，出社會後也做餐飲，結婚後做冷凍水產小盤商，沒有資金，就靠岳父資助他1輛1000CC小貨車及妻子的125機車，2塊木棧板的冷凍庫開始創業，後來向朋友分租18坪廠房當冷凍庫，確立「水產人生」之路，事業穩健開展，2014年跨足進口水產貿易。

市府建設處表示，大鼎冷鏈公司資本額1.8億，看到湖子內區段徵收乙種工業區的商機潛力，2020年5月起投資3億建造外觀時尚的企業總部，符合歐盟標準的冷鏈專業設備的加工廠房，面積1297坪，提供約120個就業機會，預計今年籌設休閒餐飲主題餐廳。

(中時 )