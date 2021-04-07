陳姓婦人咳了1年多，竟是支氣管1根4公分長的魚刺所引起。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

魚刺夾出過程還一度掉落食道，所幸在腸胃內科醫師協助下，順利在食道與胃部交接處將魚刺夾出。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

78歲陳姓婦人1年多前不知何故開始劇烈咳嗽，雖然多次到診所、大醫院就醫，始終找不到病因，經親友介紹日前來到嘉義縣大林慈濟醫院胸腔內科就醫，在副院長賴俊良細心診察下，終於在支氣管找到讓老婦久咳難治的元凶，1根約4公分長的魚刺，果然魚刺取出後，婦人不藥而癒，開心說「我出運啊！」。

家住嘉縣沿海的陳姓婦人，平時就喜歡吃魚、喝魚湯，前年12月開始不明原因地劇烈咳嗽，子女擔心她肺部有問題，帶她四處就醫，甚至到北部大醫院檢查，還曾被診斷為慢性肺阻塞，但使用吸入性藥物效果不明顯，十分困擾，甚至因咳得太厲害，沒辦法再下田工作。

日前老婦輾轉來到大林慈濟醫院胸腔內科求診，經賴俊良安排X光檢查，在肺部雖發現一個不明顯的小白點，但賴從過去經驗推測，推測可能是異物導致咳嗽，進一步透過電腦斷層檢查，果然發現白點是在肋骨上的病灶，不是造成咳嗽原因，再仔細查看，果然在支氣管看到薄薄一片異物，影像疑似魚刺或骨頭，當天即安排以支氣管鏡取出，竟然是一支長4公分多的完整魚刺。

賴俊良表示，異物嗆進支氣管，一部份有機會咳出來，但華人嗆進去的多半是骨頭，不像豆子會把支氣管完全塞住，造成肺部塌陷或發炎，反而很難在X光中發現，電腦斷層檢查時，若是醫師沒有經驗，也不容易發現。

而陳姓婦人卡到的魚刺在支氣管深處，周圍已被肉芽包住，造成支氣管發炎，魚刺長又彎曲，夾取不易，在夾出的過程中，因為氣管受到刺激，病人劇烈咳嗽，魚刺滑落食道，所幸在腸胃內科醫師協助下，順利在食道與胃部交接處將魚刺夾出，免除魚刺進入十二指腸、小腸，造成腸穿孔的危險。

婦人說，不記得有被魚刺卡到，所幸魚刺取出幾天後就0不再咳嗽，直呼自己幸運，也連連稱讚賴俊良醫術高明。賴俊良提醒，吃東西不要說話，專心進食，飯菜要用筷子送到口中，不要用扒的，不要大口吸吞，一口一口細嚼慢嚥，才能避免被異物嗆到、卡到，賴甚至建議婦人，改吃素就不會有被骨頭、魚刺卡到的風險。

(中時 )