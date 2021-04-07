富商翁茂鍾引發的司法醜聞，先前司法院將6名法官移送監察院，至於前高院庭長尤豐彥、最高法院優遇法官謝家鶴等人撤銷司法獎章案，及前懲戒法院法官洪佳濱等人，司法院人審會調查後，7日下午4點由祕書長林輝煌召開記者會，公布調查結果。

根據司法院今年1月公布的20名調查對象名單，前懲戒法院法官洪佳濱及前台中高分院法官胡景彬、黃崑宗及台南地院法官朱中和等人，被認定有違失行為但情況較不嚴重，沒有司法懲戒的必要，遭外界痛批後，司法院人審會展開第2次調查。

今年1月28日司法院人審會認為，法官林奇福、顏南全及蘇義洲承審翁或其經營公司訴訟，卻與翁有不當往來，違失行為情節重大，而曾平杉、陳義仲及林金村 ，雖沒審理翁案，但不當往來次數眾多，違失情節重大，移送監察院審查。

不過，當時人審會認定，前最高法院庭長吳雄銘承審翁的相關官司，他只是依法為不受理的程序判決，且無證據證明他有參與翁招待的餐敘，沒有當事人不當接觸，是否有收受襯衫尚有疑慮，難認懲戒事由，不予移送監察院及撤銷一等司法獎章。

司法院先前只將7人移由人審會，且第1次調查後只將6人移送監察院，4月6日及7日召開的人審會將全面再行調查，據了解有部分法官親自到場或委任律師說明，有些人則書面答辯，7日下午4點司法院將公布人審會的調查結果。

(中時 )