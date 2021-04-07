工控記憶體模組廠宜鼎(5289)3月營收回升至8億元之上，達8.01億元，為今年首度呈現年增的態勢，年增率8.1%；今年第一季營收19.39億元，年減4.56%，但比去年第四季的15.75億元低點成長約23.1%。
隨著工作天數回復正常，加上工控記憶體產業回溫，宜鼎3月營收8.01億元，比2月的低點5.29億元大增51.57%，且年增率達8.1%，翻轉為年增的表現。今年第一季營收19.39億元，年減4.56%，主要是去年第一季基期頗高。
宜鼎去年營運表現為次高紀錄，略低於前年。全年營收71.52億元，毛利率29.83%；營業淨利12.07億元，歸屬於母公司業主淨利9.31億元，年減8.14%；基本每股盈餘11.46元，低於前年的12.47元。
宜鼎將於4月9日參加櫃買市場業績發表會，說明公司產業概況及經營績效。
(時報資訊)
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