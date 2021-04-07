二極體產業需求旺到爆，且亞昕合併綜效顯現，德微(3675)第1季合併營收4.48億元，年成長17%，由於當前市況火熱，德微訂單能見度已到下半年，搭配敦南車用產品將於下半年開始出貨，德微業績可望一路好到年底，有機會創下歷年新高，今天盤中觸及漲停，為去年11月18日以後新高；收漲6.77%、報80.4元。

遠端高階伺服器(Storage)、網通設備(Networking &Communication)及疫情因素所帶動Back to School線上學習的季節性消費市場商機(例如，NB、大螢幕與遊戲機)等，整流二極體產業展現難得一見的榮景，讓蹲了幾年馬步練功的德微成為受惠者，不僅第1季的營運創下單季歷史新高，訂單能見度更已達今年第3季到第4季。

德微3月合併營收為1.61億元，年成長12%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為4.48億元，年成長17%。

全球車市復甦，車用電子進入高成長期，德微在達爾協助下，高技術門檻的車用產品陸續通過各項車規認證，車用保護元件出貨也逐月攀升，德微亦配合達爾集團政策，接收敦南車用產品設備，預計今年上半年敦南車用設備可以完成車用信賴度DFN及雷擊保護認證，並於第3季開始出貨敦南車用產品訂單，由於敦南車用產品價格是德微目前產品平均價格的20倍，整併效益將有助於德微業績表現。

德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，佔營收比重可望達5%到6%。

在生產部分，德微透過生產製程產線全面自動化、子公司亞昕晶圓創新研發從4吋至5吋與建構品質優化升級之MPE系統等方式，提升公司產能與優化產品組合效益，預計今年6月直接人工將減少15%，未來一年將可節省2000萬元以上營運成本，在不增加人力下，明年可望增加30%到50%的產能，推升德微營收及獲利進入高成長期。

(時報資訊)