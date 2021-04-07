元太宣佈，推出新世代黑、白、紅與黃的四色電子紙顯示技術E Ink Spectra 3100，以擴大電子貨架標籤與零售看板應用。 元太的黑、白電子墨水技術已應用於電子書閱讀器、智慧交通看板等領域。元太於2013年推出三色電子紙技術E Ink Spectra，讓電子貨架標籤可以顯示黑、白、紅，或是黑、白、黃等三種顏色，協助零售業者以吸睛的色彩強化促銷宣傳。E Ink Spectra三色電子紙推出至今，已應用於電子貨架標籤超過數百萬片，並廣泛導入於全球零售場域。 新世代四色電子紙E Ink Spectra 3100則更進一步推進彩色電子紙技術發展，並滿足零售業者運用色彩行銷的策略需求，透過色彩鮮明的黑、白、紅與黃的四色電子紙墨水可顯示清晰且豐富的資訊。相較於三色電子紙，E Ink Spectra 3100除了精進畫面刷新速度之外，更加大適用的溫度範圍區間，以符合在零售商店中多元應用環境需求。此外，E Ink Spectra 3100電子紙模組搭配最新的多合一驅動IC，可支援各種尺寸的優質與高解析度的電子貨架標籤。 E Ink元太董事長李政昊表示，我們很高興攜手電子貨架標籤及模組的生態圈夥伴們共同打造新世代的四色電子墨水技術平台。在與生態圈的緊密合作關係下，我們將為零售市場提供優質電子貨架標籤與零售看板的解決方案。新一代的E Ink Spectra技術透過整合零售產業經常使用的黑、白、紅、黃四種顏色，並且提升電子貨架標籤與零售看板的解析度，為電子紙應用帶來了顯著的進步。不僅如此，E Ink Spectra 3100可選擇搭配在更換畫面時閃爍的功能，為零售業者在進行活動推廣時，帶來更彈性的吸睛效果。

近年來，電子紙貨架標籤為零售業者帶來可全系統變價、毋需人力更新、清楚的價格資訊等效益，並強化消費者的購物體驗，使電子紙貨架標籤需求於全球市場迅速成長。隨著零售產業朝向自動化，以及線上購買、門市取貨(click & collect)的購物模式，以電子貨架標籤做為即時的產品及價格資訊介面，可讓門市人員將時間花在多與消費者互動並優化客戶服務品質，而非進行紙張標籤更換。 元太與多個領先的電子紙系統整合商合作，系統商採用電子紙顯示螢幕，整合驅動與通訊電子零組件、機構與軟體，提供零售業者端對端(end-to-end)的解決方案。因採用省電的電子紙為顯示螢幕，在僅一顆鈕扣電池的運作下，電子貨架標籤使用期限可長達數年。同時，電子紙貨架標籤因為電子紙的寬溫技術可支援冷凍櫃與冷藏櫃的建置，可於超商或零售商店的全場域導入，而電子紙的廣視角特性，更可提升電子貨架標籤於商店內的顯示效果。 SES-imagotag集團技術長Andreas Rossl表示，很高興與合作夥伴元太共同研發全新四色電子墨水技術平台。E Ink Spectra 3100以高解析度、可顯示豐富內容的鮮明色彩等特性，提升未來零售業者與品牌商導入的商機，搭配SES-imagotag的VUSION Retail IoT Cloud平台，可同步全通路的行銷活動。我們目前正與歐洲與亞洲的零售業客戶進行試點營運，並可預期此款優質電子貨架標籤具備吸引消費者目光、傳達清楚產品資訊與行銷內容的促銷優勢。 Pricer AB產品長Nils Hulth表示，Pricer很榮幸與元太共同研發全新優質的貨架標籤，滿足零售業者需要額外色彩與展示複雜圖像的需求。在電子貨架標籤市場持續成長下，我們洞察零售業者在提升店內購物體驗的需求成長，E Ink Spectra 3100電子紙顯示技術，結合Pricer先進的店內通訊與管理系統，透過顯示豐富色彩、清楚且一致的資訊，將為零售業者增加與消費者互動機會。

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