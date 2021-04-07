台電持續推動水力建設，7日在宜蘭蘭陽電廠增設「流速型微水力測試平台」測試平台讓蘭陽電廠既有發電、微水力、民生用水以外，還可再利用1次，1滴水用4次，未來可協助台電自有及民間微水力機組測試校驗、提升發電效率。

台電說，水力發電利用河川、湖泊等位於高處的水源流至低處，將其落差位能轉換成水輪機動能，推動發電機產生電能。台電目前慣常水力發電裝置容量共約204.5萬瓩，包含11座水力電廠、87個機組，平均年發電量達40億度，等同提供逾100萬家戶年用電量。因台灣地理環境不易再開發大型水力電廠，台電近年積極發展可結合既有水庫、水力電廠與圳路等水利設施的「小水力」發電系統，裝置容量在2萬瓩以下，而台電進一步將100瓩以下定為「微水力」。

台電指出，目前於鯉魚潭、湖山水庫等10處設有小水力發電機組，累計裝置容量近2.6萬瓩；微水力部分，現已自主開發12處廠域，包含東部電廠、萬大電廠及日月潭大觀、明潭電廠等，另外也協助花蓮福慧農場建立示範機組。

台電表示，位於宜蘭三星的蘭陽電廠包含天埤、圓山機組，年發電量超過4000萬度，其中因天埤機組發電後的尾水道有約700公尺的直線開放渠道，特別筆直且流速穩定，最大放流量可達30立方公尺/秒(CMS)，流速也有1~1.5公尺/秒，河道更寬達12公尺，台電進而規劃5瓩的微水力機組，2019年7月正式啟用。

(工商 )