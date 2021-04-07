以林姓男子為首的7人詐騙集團，3月初以新竹市南寮地區1間出租別墅為掩護並作為詐騙機房，以大陸公安局調查洗錢等名義，向大陸人民詐取金錢，新竹市調站等單位近日破獲此集團，並發現其是以公安局將凍結帳戶資金為由要求以網路銀行轉帳至公安局，短短半個多月就得手1500萬新台幣。

新竹市調站指出，此案是因調查局接獲線報，指新竹市南寮漁港附近1棟5層樓透天別墅自3月初起有多名可疑人車進出，疑似作為犯罪使用，經中部地區機動工作站、桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、新竹市刑警大隊科技偵查隊等組成專案組多日蒐證。

雖然不法集團相當謹慎，窗戶都以黑色隔音棉封住，從外部看不見屋內狀況，但研判該處為詐騙集團的電話詐騙機房。

專案小組近日見時機成熟，在新竹地檢署檢察官指揮下破門搜索，當場查獲以28歲林姓男子為首的7人電話詐騙集團，現場查扣詐騙使用的iPhone手機、筆記型電腦、監視器、無線電、碎紙機、詐騙操作手則等物品。

詐騙集團成員在專案小組人具都已來到身後還不自知。（新竹市調站提供／陳育賢新竹傳真）

以林姓男子為首的7人詐騙集團，3月初以新竹市南寮地區1間出租別墅為掩護並作為詐騙機房。（新竹市調站提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市調站表示，其詐騙手法是假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，佯稱大陸被害民眾個資外洩，遭人冒用涉及洗錢犯罪，公安局要將其帳戶凍結，並要求先將帳戶內存款透過網路銀行，將款項轉帳至公安局調查中心，被害人不疑有它，加上大陸手機轉帳相當方便，存款一下子就透過手機轉出，連思考時間都沒有。

專案小組依其帳戶轉帳資料統計，此集團短短20天左右，就有約30人受騙，不法得手金額1500萬元新台幣，最大1筆是1次就被騙了50萬人民幣。

此外，調查人員也發現，疑集團多為80年次以後的年輕男性，其中有4人具相關詐欺前科，但不知悔改，一犯再犯的以電話詐騙被害人。

其等為規避查緝，特意承租一般透天別墅作為犯案現場，惟因此別墅緊鄰西濱路及大樓工地，車輛往來及施工聲響嘈雜，因此當專案小組攻堅時，集團成員毫無警覺，直到專案人員來到機房成員身後喝令其趴下時，犯嫌等還嚇了一大跳，這才知已東窗事發，且對於調查人員已跟監多時是毫不自知。

詐騙集團的操作手則。（陳育賢攝）

詐騙集團的操作手則。（陳育賢攝）

此外，專案小組也在現場查扣到詐騙操作手則，現場並故弄玄虛，製造公安局辦公室內無線電機聲響，以及公安佯裝辦案的話語，想盡辦法要讓被害人失去戒心或一時不查，將一生心血的存款轉出。

新竹市調查除將全案依詐欺罪嫌將全案移送法辦，7名嫌犯立即遭羈押外，也將被害人資料轉予大陸方面再詳加調查，同時也將向上追查此集團上線犯罪集團。

(中時 )