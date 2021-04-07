「水墨鰲峯裝置展」由中港高中美術班創作，即日起在清水眷村文化園區展出。（陳淑娥攝）

「水墨鰲峯裝置展」由中港高中美術班創作，即日起在清水眷村文化園區展出。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

清水小願藝樹館邀請中港高中國中部美術班策劃「水墨鰲峯裝置展」、「墨染花器泥作展」以及與「鰲峯—許宸樺攝影個展」聯展，即日起至5月30日止，於台中市清水眷村文化園區展出，歡迎大家在春和夏薰之際，一起遨遊鰲峰秀麗風光。

「水墨鰲峯裝置展」由林圭堂老師指導學生，以水墨技法描繪鰲峰地景，筆墨交互運用，形成豐富色階，濃、淡、乾、濕多種變化，展現出鰲峰山的氣韻。

天真的學子，突破傳統的框架，作畫時加入創意，遠望深山隱約有侏羅紀的恐龍現身、「宇宙明星BT21」也在鰲峰景觀台賞景、眺望山景時赫然發現「一拳超人」、山坡上的流浪狗變成駿馬圖、大野狼與小紅帽也隱入圖中，如此與大自然的有趣互動，成為專屬於個人的水墨天地。

30件作品以絲柔布簾印製輸出，交縱錯落地擺設陳列，如鰲峰山巒的柔美起伏，再套用上不同於水墨作品的顏色，其中一展場以藏青色作品為主，象徵山的沈穩；另一展場則以繽紛活潑的顏色，傳達山的蓬勃朝氣；另外，還動手做「水墨鰲峯胚布袋」。

中港高中校長簡崐鎰指出，鰲峯為題的學生水墨創作與許宸樺攝影紀錄，虛實之間的美，傳達了對大自然的敬意，也為生態永續盡一份心力。

中港高中指出，美術班學生利用寒假創作，以工業風華、簡約純淨的白水泥，加入黑墨自然渲染，數日凝固後研磨成容器，再置入合適的多肉植栽，成為頗富禪意的墨染花器。「墨染花器泥作展」讓學生體驗綠活美學，在繁忙的課業中，以「綠活手作」療癒身心靈。

(中時 )