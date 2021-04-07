由於台中及苗栗地區從6日起由實施分區供水，經濟部於歷次會議均邀請相關地方政府參與共同討論，盤點各項整備配套工作。在收到地方政府反應部分醫療、社福及學校單位增設水塔需求後，經濟部即媒合製造廠商優先供貨、或調度借用其他縣市台水公司水塔，以盡力滿足各項蓄水需求。

針對部分醫療院所反應購買水塔需求，經濟部特別請工業局通知相關生產廠商協助優先供貨，截至4月6日開始分區供水前，已協助媒合11件，其中包括中山醫學大學附設醫院、衛生福利部臺中醫院等。

至於臺中市政府提出仁愛之家及14 所學校臨時增設儲水桶需求，則由台水公司利用清明連假，加班調度鄰近縣市營業區處的水塔，於4月5日完成全部27個水塔載送服務，可讓這些單位於停水前預為貯水備用。

協助醫療院所及學校媒合採購水塔及借用水塔應急外，經濟部也協調國防部支援水車，優先提供醫療院所及學校緊急用水運補，以降低分區供水所產生不便。

至於一般民眾購買蓄水設備部分，為避免囤積哄抬物價等亂象，旱災中央災害應變中心已請公平會及地方政府加強查核市面上水塔、水桶、礦泉水之價格，透過查察聯合行為避免價格浮動，水利署亦派員至部分賣場，實地瞭解供應狀況，目前水桶、礦泉水貨源供應正常。

水利署再次提醒，自4月6日零時起苗栗、臺中及北彰化部分地區各採甲、乙二區，每區供水5天，停水2天方式供水，甲區停水時間為每星期二之0時起至星期三之24時止，乙區停水時間為每星期四之0時起至星期五之24 時止，請自來水用戶於停水之前備妥儲水。

(工商 )