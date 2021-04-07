28歲法籍男子古查爾（De Guyenro Charles）台籍女友為了慶生，兩人於2日搭乘太魯閣號前往台東旅遊，不幸遇上事故雙雙喪生，移民署表示已在第一時間通知駐外人員，確定死者身分，除古查爾外，另有2名美籍人士不幸身亡，均已安排3方家屬來台事宜。

移民署指出，此次台鐵事故中，共有1名法國籍、2名美國籍旅客身亡，意外發生後，移民署花蓮專勤隊員立刻前往現場了解狀況，在掌握死者身分後，將資料傳與駐外人員，以便家屬確認身分，目前3人的家屬均已聯絡上，也都在安排儘快來台的相關手續。

其中28歲法籍男子古查爾，與台籍李姓女子交往3年，為此他還放棄原本法國的會計工作來台久居，本月4日是他的生日，兩人特別前往台東旅遊、慶祝，不料預上死劫。

移民署表示，目前已全力協助3名死者家屬來台處理後續，移民署將依據疫情指揮中心訂定的流程，協助死者家屬儘快入境、指認。

(中時 )