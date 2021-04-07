元太(8069)今日推出新世代黑、白、紅與黃的四色電子紙顯示技術E Ink Spectra 3100，擴大電子貨架標籤與零售看板應用。目前已搭配SES-imagotag的VUSION Retail IoT Cloud平台，與歐洲與亞洲的零售業客戶進行試點營運。

元太指出，2013年推出三色電子紙技術E Ink Spectra，讓電子貨架標籤可以顯示黑、白、紅，或是黑、白、黃等三種顏色，協助零售業者以吸睛的色彩強化促銷宣傳。E Ink Spectra三色電子紙推出至今，已應用於電子貨架標籤超過數百萬片，並廣泛導入於全球零售場域。

四色電子紙E Ink Spectra 3100則更進一步推進彩色電子紙技術發展，相較於三色電子紙，除了精進畫面刷新速度之外，更加大適用的溫度範圍區間，以符合在零售商店中多元應用環境需求。此外，E Ink Spectra 3100電子紙模組搭配最新的多合一驅動IC，可支援各種尺寸的優質與高解析度的電子貨架標籤。

近年來，電子紙貨架標籤為零售業者帶來可全系統變價、毋需人力更新、清楚的價格資訊等效益，並強化消費者的購物體驗，使電子紙貨架標籤需求於全球市場迅速成長。隨著零售產業朝向自動化，以及線上購買、門市取貨的購物模式，以電子貨架標籤做為即時的產品及價格資訊介面，可讓門市人員將時間花在多與消費者互動並優化客戶服務品質，而非進行紙張標籤更換。

元太與多個領先的電子紙系統整合商合作，系統商採用電子紙顯示螢幕，整合驅動與通訊電子零組件、機構與軟體，提供零售業者端對端(end-to-end)的解決方案。因採用省電的電子紙為顯示螢幕，在僅一顆鈕扣電池的運作下，電子貨架標籤使用期限可長達數年。同時，電子紙貨架標籤因為電子紙的寬溫技術可支援冷凍櫃與冷藏櫃的建置，可於超商或零售商店的全場域導入，而E Ink電子紙的廣視角特性，更可提升電子貨架標籤於商店內的顯示效果。

SES-imagotag集團技術長Andreas Rossl表示，E Ink Spectra 3100以高解析度、可顯示豐富內容的鮮明色彩等特性，提升未來零售業者與品牌商導入的商機，搭配SES-imagotag的VUSION Retail IoT Cloud平台，可同步全通路的行銷活動。目前正與歐洲與亞洲的零售業客戶進行試點營運，並可預期此款優質電子貨架標籤具備吸引消費者目光、傳達清楚產品資訊與行銷內容的促銷優勢。

(時報資訊)