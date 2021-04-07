055型驅逐艦

解放軍055型驅逐艦周末海試時，首次公開加入航母戰鬥群，而分析家說，這可能大幅推升打擊群的殺傷力。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，「遼寧」艦航母戰鬥群周六早上通過沖繩和宮古島間的海域，航向太平洋時，055型驅逐艦首艦「南昌」號也加入了行列。這不僅促使日本派出驅逐艦和海上巡邏機搜集情資，並監視相關行動，也讓美國出動「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母駛入南海。

而中方周一證實，解放軍航母戰鬥群在台灣附近演訓，並說台海周邊演訓將常態化。分析指出，雖然中方出動航母，在區域再度緊張時主張北京立場，而引發關注，但「南昌」艦首度出任務，伴隨航母「遼寧」艦演訓，也同樣值得注意。

055型驅逐艦排水量超過1.2萬噸，僅次於美國海軍1.6萬噸的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦。它長約180公尺、寬22公尺，擁有112個相容性極高的垂直發射單元，可以發射面對空飛彈、反艦飛彈，海射攻陸飛彈和反潛飛彈等。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，055型驅逐艦是解放軍目前最強的水面戰艦，一旦與航母戰鬥群合體，將有助於大幅推升戰力。

(中時新聞網)