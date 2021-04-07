台農發、台農投公司肩負國家農業政策的任務，然而兩公司至今爭議不斷，尤其台農發虧損1.4億，已逾資本額一半，經營成效備受質疑；國民黨立委曾銘宗表示，兩公司號稱國家隊，業務涉及跨國檢疫、產銷調節、農業轉型等，質疑兩家公司資本額那麼少難以達成上述任務。

今日立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲就「台農發股份有限公司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰(含成立至今公司財報表、虧損獲利情況等)」進行報告並備質詢。

根據台農發營運現況及績效統計，台農發資本額2.4億，成立至今虧損1.4億，虧損達58％；台農投公司資本額1.9億，虧損4915萬，虧損約26％。

曾銘宗指出，台農發、台農投號稱國家隊，業務涉及跨國檢疫、產銷調節、農業轉型，跨國合作等，這些都是農業結構性的重大問題，但是兩家公司資本額那麼少，能做到上述的任務嗎？「要成立國家農業行銷隊和國家農業投資隊，國民黨舉雙手贊成，但是兩公司的資本額不足以成為國家隊。」

農委會主委陳吉仲回應，投資農業要佈局全球需要一段時間，資本額不夠我們還會再募資，因為最後一定會正向回饋；台農發部分再給我們半年時間，很樂意在年底報告檢視是否達到設定的政策任務，「賺錢不是目的，而是把外銷的典範做出來。」

曾銘宗接著說，台肥佔兩公司投資多數，台肥身為上櫃上市公司要對所有股東負責，既然要成為國家隊就要有國家隊的樣子，要有配套，資本額也要夠，更要專業經營，不要酬庸。

「台農發財報和你要了這麼久今天才給，接受立法院的監督就要公開透明，遮遮掩掩算什麼國家隊？」

(中時 )