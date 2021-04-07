高齡86歲的苗栗縣獅潭鄉民甘順發，發起捐米送愛到社福機構的活動，今年邁入第18年，32名村民響應集資，共捐出4500台斤的白米，讓真善美社會福利基金會的憨兒及員工約400人，2個多月無須苦惱米糧來源，甘順發發願要捐到110歲，感念基金會創辦人當年無償捐地，協助地方開闢道路。

獅潭為苗栗縣的長壽鄉，鄉內多剩年齡較長的老人家，18年前甘順發因熱心公益，結識真善美社福基金會已故創辦人胡得鏘，為了感念胡捐贈土地協助地方建設開發，甘順發開始號召鄉民捐白米幫助憨兒，儘管近來受疫情影響，鄉親仍不減捐米送愛的意願。

苗栗縣獅潭鄉民甘順發（左一）號召鄉民捐米，送愛到真善美社會福利基金會，今年已邁入第18年，7日基金會南下頒贈感謝狀，並由憨兒親自向地方爺爺奶奶獻花致謝。（巫靜婷攝）

真善美社福基金會指出，近2年受疫情影響，物資及捐款大幅減少，董事長謝秀琴表示，獅潭鄉民雖然不是很富裕，但每年都熱心捐米讓她很感動，她與甘順發相約要做到110歲。連續18年的捐米公益活動，幫助了不少憨兒，7日憨兒們也來到獅潭，親自獻花、跳舞，感謝地方上的爺爺奶奶。

甘順發平日經營農機行，為人親切、個性爽朗，知道獅潭老人家多，住處分散且經濟不寬裕，他常四處奔波為鄉內其他老農免費修農耕機。甘表示，起初號召捐米只有5、6人響應，現在增加到30多人，今年也比去年多一些，有人一捐就是500台斤，「雖然大家不是很有錢，但都很有心」。

苗栗縣獅潭鄉民甘順發號召鄉民捐米，送愛到真善美社會福利基金會，今年已邁入第18年，傳為地方佳話，7日工作人員一一將白米搬運上車。（巫靜婷攝）

甘順發提起18年前為何發起捐米活動，他指出，當年地方想要開闢縣道124甲線，其中長達1公里多的道路必須經過私人土地，土地所有人胡得鏘無償捐地，同意讓他們開路，他因此與胡結緣，後來得知基金會的米糧需要幫忙，他便開始號召鄉民一起捐米做愛心。

(中時 )