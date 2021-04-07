新北市1名男子去年5月假扮是運動品牌調查員，在路上隨機找1名男學生，宣稱要拍對方身上穿著，為自家品牌設計提供想法，他將對方帶至暗巷趁機將對方外褲脫下，強行撫摸下體，他一連用同樣手法對3名男學生下手；律師在法庭上稱男子教育程度不高，請求減刑，但法院不同意，判處7年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，該男子在去年5月以請求做鞋子、襪子問卷調查為由，將1名國中男生帶往巷子後，強行抓住對方生殖器，遭報警後法院判處7年6月徒刑；但他仍沒有學乖，當月底又故技重施，在某日早上上學時間假裝是運動品牌調查員，向另名男學生宣稱要拍攝穿著的衣物照片，將對方帶到某夾娃娃機店後，趁勢將對方的外褲脫下，強行撫摸男學生下體。

事隔1個月、6月時，男子再度犯案，對第3位男學生下手，如果對方拒絕，他就會稱「這是工作」、強行撫摸；法院在審理時，男子的律師說男子的教育水準不高，犯罪情節有情輕法重情形，請求依刑法第59條酌減其刑。

但合議庭則認為，男子曾拍攝、撫摸少年下體而被判刑7年6月，竟又以類似手法再犯，可見他並未因前案遭查獲而心生警惕，仍一再挑選年輕識淺的在學學生為犯案對象，危害未成年人心智健全發展甚深，不同意減刑，依原判決判處7年6月徒刑，其中2個月得易科罰金。

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(中時新聞網)