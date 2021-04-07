大陸7日公布新增12例新冠肺炎確診病例，雲南瑞麗市再多2例本土病例。瑞麗市副市長楊謀表示，截至6日晚上7時30分，該市近24萬人已完成第二輪核酸檢測，預計7日完成全部採樣。

雲南過去一日新增的確診病例均來自瑞麗市，已送往定點醫療機構隔離治療。兩名患者同樣為大陸女性，年齡分別為25和31歲，至今該省現有68例確診病例（本地65例），另有46名無症狀感染者（本地27人）。

瑞麗上月30日發現6宗確診後，雲南加快推進疫苗接種。據《環球網》報導，雲南截至5日已採購疫苗390.03萬劑，累計接種363.5萬劑，涉323.2萬人，其中40.3萬人完成兩劑接種，僅佔雲南約4800萬常住人口的0.8％，另有282.9萬人完成一劑接種。

大陸過去一日境外輸入確診病例分別為上海和四川各2例，其餘北京、江蘇、福建、山東、湖北和廣東各一例。當日無新增疑似或死亡病例。大陸至今累計90,341人確診，當中4,636人病亡。

(中時 )