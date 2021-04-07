去年曾經喧騰一時的新北市衛生局林姓女員工墜樓身亡事件，由於她生前曾在臉書影射遭前老闆、長照機構廖姓執行長性侵，事後林女家屬控告廖男強制性交、恐嚇等罪。新北地檢署今年2月以罪嫌不足，將廖不起訴處分。林女家屬不服，聲請再議，台灣高檢署認為全案偵查不完備，7日發回新北地檢署續查。

林女去年7月墜樓身亡，但她在墜樓6小時前曾在臉書發文指，「他宿醉強暴了我」、「過了好長一段生不如死的日子」，影射遭廖男性侵，廖男事後向媒體承認，2人交往近2年，但交往原因並非利用職權、上下部屬關係或有強暴行為，全是在你情我願下所發生，2人日常互動與一般情侶無異，沒有任何強暴脅迫事件。

林女家屬認為林女墜樓疑與遭廖性侵有關，遂提告廖男涉嫌強制性交、恐嚇等罪，新北地檢署今年2月偵結，將廖男不起訴處分。

檢方指出，林女在墜樓當日曾向衛生局檢舉，2017年6月至2018年10月在長照機構任職時曾遭廖男性侵，但林女離職後仍在臉書多次刊出與廖男出遊照片，2018年9月間也曾發文感謝廖男，若遭廖男性侵，應該不會事後主動邀約其參加餐敘，甚至主動刊登合照感謝。

另外，林女2017年12月至2019年11月間仍與廖男頻繁對話，表達愛意、關心，在搬家後也主動告知廖男租屋處地址，並邀約他到租屋處過夜，反應與一般性侵害被害人相異，且林女案發後未立即前往醫院採檢，雖案發3個月後曾到婦產科就診，但也未向醫生提及遭性侵。

雖然林女衛生局林姓同事向檢方指，廖男有用比較激烈的手段性侵林女，但其證詞被其他證人否認。檢方認為，該位同事曾為了林女佯裝徵信社人員與廖男元配見面，又透露廖男外遇消息，顯見其與林女交情良好，且其所述與林女前同事邱男所述，林女遭性侵一事只是傳聞，無法認定廖男有強制性交犯行。

檢方認為，案件沒有證據認定廖男對林女有強制性交犯行，且難以認定林女死亡與兩人發生性行為有因果關係，因此認為家屬指控林女因羞忿自殺，與刑法構成要件不符，且恐嚇一事也是聽聞他人轉述，不知具體恐嚇內容，林女又已身亡，無從調查，因此予以不起訴處分，但究林女指長照機構涉及逃漏稅部分，已向國稅局告發。

林女父母得知廖獲不起訴，表示悲憤痛心，也對檢方忽視以死控訴權勢性侵表示遺憾。家屬決定向高檢署聲請再議爭取公道。高檢署經審查後，認為全案尚有偵查不完備之處，發回新北檢續查。

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