勇士今年戰績仍然不佳，最近８場就輸了７場，士氣非常低迷，而如今又雪上加霜，傳出今年剛加入的側翼烏布雷（Kelly Oubre Jr.）鬧出更衣室風波。而他本季表現十分不穩定，目前打49場全部先發上陣，平均得15分6籃板和1.4助攻，帳面上看起來還好，但投籃命中率僅43.6 %、外線31.1%、罰球69.2%，感覺沒發揮到該有的效用。

Andrew Bogut's NSFW Kelly Oubre Jr. rant after comment on not coming off benchhttps://t.co/a0479VqKDA — Warriors Nation (@WarriorNationCP) April 6, 2021

最近勇士總教練科爾(Steve Kerr) 表示若烏布雷下季留隊，希望他從板凳出發，不過驚人的是他聽到後卻回應，自己不只是一位板凳球員，還慘遭勇士球員嗆聲，前勇士隊員波格特(Andrew Bogut)爆料有匿名隊友在更衣室放話，那位球員說：「他們表明連伊戈達拉(Andre Iguodala)等級球員都能接受替補，我們陣中卻有位他X的烏布雷不願意。」休息室有位匿名球員當著他面這樣說，烏布雷言論讓他不太開心。」

此舉引來軒然大波，很可能讓勇士隊內氣氛更低迷，三月時科爾向外宣佈消息，希望烏布雷能在克雷湯普生(Klay Thompson)復出後重回替補，而烏布瑞卻直言：「我不只能從板凳出發，還可以做更多。」如今又遭爆料有隊友不滿他，更大大破壞更衣室氣氛，如今在杜蘭特(Kevin Durant)離隊、克雷湯普生有傷在身之下，光靠柯瑞(Stephen Curry)實在難以取得更加戰績，而暗嗆烏布雷的球員到底是誰，波格特則說他打死不會公開！

(中時新聞網)