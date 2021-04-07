隨著每日新確診人數不斷創新高，新變種病毒株的病例，預估可能會超過800位情況下。7日，日本大阪宣布，醫療體系先進入緊急狀態。

日本政府擔心，目前離東奧復賽只剩107天，新變種病毒株將造成第四波感染潮，因為日本社會的新冠疫苗接種率還是很低。

6日，大阪有719位新確診病患病例，並創下新高紀錄。而官方數據顯示，現在約有七成的重症患者病床正在使用中。

大阪市以及鄰近的兵庫縣與宮城縣，從5日起開始實施為期一個月的限定性封城計畫，希望能遏制傳染性更大的新變種病毒株。

最近這幾天，大阪新染疫者已超過大東京地區。4日，日本首相菅義偉曾表示，如果有需要的話，大阪地區所採取的緊急措施，可能會擴增至東京以及其它區域。

目前，日本國內的疫苗接種率，遠遠落後於全球大多數先進國家。

自2月以來，日本約有100萬民眾至少已注射一劑新冠疫苗，但這佔總人口數還不到1％。鄰居韓國雖開打時間較日本慢，但疫苗接種率已近2％。

(時報資訊)