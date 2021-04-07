第2季國際重要醫療展、年會陸續登場，而知名諮詢機構KPMG也發布《2021年全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，多數投資專家看好，診斷設備製造商、追求創新轉型的生技製藥公司、遠距醫療照護等3大領域，今年財務表現出色，投資價值浮現。觀察近10年指數，從2011~2015年，以那斯達克生技指數表現最強，不過，自2015年1月美國倡導精準醫療後，投資風潮即大轉彎，專注AI精準醫療的ETFx健康科技指數自2016年以來累計上漲186%，遠勝生技的35%、全球醫療類股的46%漲幅。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，由於消費者觀念改變與AI人工智慧應用帶來的技術革新，讓醫療產業鏈不再只著重在治療，而是擴展到預防、診斷、照護與管理等多重領域，創造出精準醫療大商機與投資新契機。

以診斷來說，透過AI、次基因定序等篩檢技術設備，可以提高癌症等疑難雜症的檢測精確度，發揮預防、治療成效。而且成本也逐年降低，從過去的上千萬美元，到現在1.5萬美元，預估未來5年將進一步降到250美元，促進精準醫療的普及化。

常李奕翰表示，美國各大保險公司已經與各醫療院所合作，支持精準醫療發展，鼓勵患者採用醫療科技設備檢測和治療疾病，改善過多的無效醫療行為，減輕負擔。在產業趨勢轉變下，傳統生物製藥公司也積極導入創新技術，轉型為精準醫療製藥公司。展望後市，彭博資料顯示，精準醫療產業未來3年每股盈餘年複合成長率上看30%，將繼續扮演生醫產業的投資新主流。

而在台股掛牌的生技ETF目前只有群益那斯達克生技ETF(00678)，追蹤的是「那斯達克生技指數(Nasdaq Biotechnology Index)」，這個指數特別的地方，就是它相較於其他生技指數，更重押在大型股上面。

(時報資訊)