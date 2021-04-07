星展銀今舉行2021年第二季經濟展望說明會，星展集團將台灣2021全年GDP成長預估自4.2%上調至5%；並將消費者物價指數（CPI）年增率預估自1%調整至1.5%。對於升息的預期，星展銀認為2023~2024年FED會開始進入升息循環，年底前10年期公債會升到2%。而在美元指數方面，今年底前會反彈到95左右，而中國今年的GDP估在10.5%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英今表示，多項指標顯示台灣2021第一季成長率為6%左右，表現強勁，這也讓台灣全年GDP成長可望達到5%。物價方面，通膨風險開始升溫，但目前仍在可接受的範圍內；央行面臨持續攀升的流動性緊縮壓力。由於疫苗接種進度緩慢，且美、中、台之間的關係難解，台灣經濟在短期或長期，仍面臨不同挑戰。

綜觀上述因素，星展集團將台灣2021全年GDP成長預估自4.2%上調至5%；並將消費者物價指數（CPI）年增率預估自1%調整至1.5%。

(時報資訊)