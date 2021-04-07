在發表即將推出之GMC Hummer電動車的全新休旅車版本後，美國通用汽車（General Motors）證實正在底特律興建的電動車組裝廠也將生產全電動皮卡Chevrolet Silverado，受此激勵，通用周二股價收漲1.47%，為61.94美元，再創歷史新高。

早盤通用一度站上63.44美元，亦刷新盤中歷史高點。

這是自通用在「經濟大衰退」（Great Recession）尾聲擺脫破產，並於2010年再度掛牌上市以來最高的收盤與盤中價格，目前其市值達到892.5億美元。

在一連串電動車相關訊息帶動下，今年以來通用汽車股價已上漲約50%，也印證了執行長巴拉（Mary Barra）上個月就通用股票之未來潛力所發表的評論。

巴拉在3月中旬的一場線上論壇表示，由於市場才開始看到通用汽車為了轉型所投入的所有資產與資源，所以我們才剛處於通用股票的起漲點。

通用此前宣布將投資22億美元在底特律興建一座工廠，該廠將於今年晚些時候開始生產多款電動車，包括全電動的新一代GMC Hummer皮卡、最近發布的Hummer電動休旅車、自動駕駛的多人接駁車Cruise Origin，以及周二證實的Silverado系列電動皮卡。

今年早些時候，通用宣布新設立名為BrightDrop的全電動商用車部門，之後更宣布到2035年將只銷售電動車的計畫。根據通用公布的計畫，該公司預計在2025年以前，將投資270億美元於電動車與自動駕駛車事業，並於全球發表30款新電動車，此外，該公司預計在2025年以前每年電動車銷量至少達100萬輛。

(時報資訊)