周二美股三大指數小跌，但仍接近歷史高點。台股今日在台積電(2330)等權值電子股走穩，加上TFT面板大廠友達(2409)、群創(3481)股價再攀高，以及長榮(2603)續率航運股上攻，加上中鋼(2002)大漲助攻，台股收盤再創新高，漲75點至16815點，成交值3400億元。

IMF樂觀看待全球經濟復甦，美國十年期美債殖利率跌至約1.65%，但周二(6日)美股自歷史高點回落，標普結束連續三日漲勢，終場美股四大指數跌幅介於0.05至1.19%。台積電ADR跌1.65%、聯電ADR跌3.15%。

但台股不畏美股壓回，早盤即再創新高。台股今早在台積電、鴻海(2317)等權值電子股上漲，台股今天早盤上漲逾76點、衝上16816點，再創盤中歷史新高，隨著台積電等半導體股震盪，台股一度壓回平盤，TFT面板大廠友達(2409)、群創(3481)股價再攀高，以及貨櫃股指標長榮、陽明(2609)越走越高，加上中鋼(2002)、大成鋼(2027)大漲助攻，台股盤中震盪有撐，也仍在歷史高點附近。

雖台積電ADR收跌，台積電上漲4元開出，盤中最高來到614元；鴻海盤中高點來到124.5元、漲幅1.63%；股王大立光(3008)則開低，早盤曾跌破3000元大關、跌幅逾2%。

在台積電、鴻海等權值電子股推升下，台股今天早盤最高衝上16816.34點，再創盤中歷史新高，隨即面臨短多賣壓，台積電一度翻黑，台股漲勢收斂，跌落16800點。盤中由中鋼(2002)率鋼鐵股上漲助攻，以及長榮續率航運股上攻，台股收在相對高點，同步再攀收盤歷史新高。

周二台股在半導體、半導體設備、航運等類股領軍下指數再創歷史新高，今日主流股持續強攻，台股早盤盤中再創16816.34點新高，收盤也再創歷史收盤新高價。目前價漲量增，有利短線持續走高。且均線呈現短、中、長期均線多頭排列，短多續強。

台股在清明節假期後，連續兩天再創新高，多頭持續節前的氣勢，半導體股及航運股扮演兩大主軸。本周由股王大立光法說會於明天率先舉行，下周由權值王台積電法說會接棒，成為市場關注的焦點。

(時報資訊)