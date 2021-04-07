今早舉行入殮儀式並火化，兄妹倆體大好友也到花蓮，送他們最後一程。（陳彩玲攝）

今早舉行入殮儀式並火化，兄妹倆體大好友也到花蓮，送他們最後一程。（陳彩玲攝）

家中飼養的忠狗小掰也到場參加，據了解，牠得知不幸消息時，流下眼淚，令人不捨。（陳彩玲攝）

張恩翔導師張鳳菊帶著40多名學生到庭堂告別，大家製作一個手冊懷念恩翔。（陳彩玲攝）

台鐵太魯閣意外，就讀國立體育大學的張恩翔、張恩昀兄妹與父親張信盛不幸罹難，只剩媽媽獨自一人活下，今早舉行入殮儀式並火化，兄妹倆體大好友也到花蓮，送他們最後一程，家中飼養的忠狗小掰也到場參加，據了解，牠得知不幸消息時，流下眼淚，令人不捨。

據了解，國體大兄妹倆都是運動好手，妹妹張恩昀有參加今年全大運400、1600公尺接力賽，國體大體育學院長黃永旺表示，為了讓恩昀心理上得到慰藉，隊友們決定比賽當時一同將她的號碼布別在身上，幫她完成比賽，也與全國大專運隊會商量好，若比賽獲得前三名，會頒發恩昀的獎狀和獎盃。

黃永旺進一步指出，哥哥張恩翔在同學眼中德、智、體、群、美各方面都相當優秀，學校同時失去2位傑出學生很痛心，雖然2人都還只是大二生，但決定讓他們提前畢業，明天告別式時會頒發「榮譽畢業證書」。

今早舉行入殮儀式，張恩翔導師張鳳菊帶著40多名學生到靈堂送別，她說，事發第一時間大家都在打電話找恩翔，知道消息時，每個人都不能接受，全班開會一同決定要來送他最後一程，並製作一個手冊，裡頭寫滿了祝福的話和照片，希望留給恩翔媽媽做紀念；而妹妹張恩昀在校外的龍舟隊友也用槳寫下對她的思念。

此外，張家有一隻愛犬「小掰」，2歲3個月的米克斯，事故發生後，由王姓友人幫忙照顧，王男表示，小掰得知家人不幸逝世心情很不好，3日中午在電視前看到新聞，雙眼流下眼淚，今天凌晨2點多更來敲房門，早上從淡水帶牠到靈堂和家人告別。

(中時 )