台中市南屯區黎明國小附幼，每年招收3至5歲混齡班3班共招90人，隨著南屯人口持續遞增，市府將黎明國小擴建附設幼兒園納入公幼倍增計畫中，班級數從原3班增加至7班，可招收196名幼生，7日舉行落成啟用。市長盧秀燕強調，市府將持續推動公托公幼倍增，讓孩子獲得更好教育資源。

台中市教育局7日舉辦「擴建幼兒園園舍」落成啟用典禮。黎明國小校長徐大偉說，工程於2019年7月開工，2020年11月幼兒園建築工程完工，並立即進行中央空調工程、室內裝修工程及教學設備採購事宜，至今年1月底完工；未來將致力完善幼兒園相關設備，精進教保服務人員專業知能。

市府將黎明國小擴建附設幼兒園納入公幼倍增計畫中，班級數從原有3班增加至7班，可招收196名幼生。（陳世宗攝）

台中市教育局7日舉辦「擴建幼兒園園舍」落成啟用典禮，各界前往共襄盛舉。（陳世宗攝）

盧秀燕指出，她上任後積極推動公托公幼倍增計畫，黎明國小擴建附設幼兒園，由中央核定補助4036萬5050元，台中自籌1676萬9947元共5713萬4997元經費；109學年度第2學期起由原3班新增4班，共開辦7班，可招收幼生數計196名，擴大公共化教保服務供應量。

教育局長楊振昇說，市府近年來大力推動公幼倍增計畫，108至111學年度擴增台中公共化幼兒園至少達180班以上，108學年度已增設41班，109學年度再增設90班，目前已完成131班公幼設置；其中109學年度增班量共可提供2482名公幼就讀名額，為歷年最多。

楊振昇表示，公托公幼倍增是市府努力的目標，教育局為加速加量，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境；讓父母安心生育與就業，嘉惠更多社區學子。

(中時 )