聚鼎3月營收1.9億元 寫歷史次高紀錄 14:392021/04/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聚鼎（6224）7日盤後公告3月業績，受惠於工作天數回升，單月營收以1.9億元創下歷史次高紀錄，月增21.97％、年增33.15％，累計聚鼎今年第一季營收達5.49億元，順利刷新單季營收紀錄，季增4.57％、年增53.35％。 台虹3月營收雙增 電子材料營收創歷年同期新高 漲價效應 九豪3月營收寫16個月新高 (工商 ) #聚鼎 #營收 #盤後 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貿聯3月、Q1營收同創歷史新高 11:312021/04/07 財經 《電腦設備》神基首季營收年增近3成 產品全線報喜 14:502021/04/07 財經 《電腦設備》融程電Q1營收戰新高 3動能衝刺高成長 11:092021/04/07 財經 《國際產業》下周三上市 Coinbase首季營收獲利暴增 12:512021/04/07 財經 《其他電子》鴻海3月營收雙升 攜Q1齊登同期高 08:022021/04/07 財經 《類股》電子零件小兵當道 績優股漲跌互見 11:432021/04/07 財經 《造紙股》榮成3月營運雙升 Q1獲利近4年同期高 12:002021/04/07 財經 大立光法說會前股價跌破3000 專家說想布局用這招 11:162021/04/07 財經 《半導體》矽格3月營收雙升 Q1創次高 11:262021/04/07 財經 群光、群電 首季營收強強滾 04:102021/04/07 產業．科技 訂單加持 上緯、富林3月營收暴增 13:252021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 逃命潮剩三個月 房地合一稅2.0定調7月上路 - 財經 - 工商 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故 張淑芬赴花蓮慰問傷者與罹難者家屬 - 財經 - 中央社 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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