聚鼎（6224）7日盤後公告3月業績，受惠於工作天數回升，單月營收以1.9億元創下歷史次高紀錄，月增21.97％、年增33.15％，累計聚鼎今年第一季營收達5.49億元，順利刷新單季營收紀錄，季增4.57％、年增53.35％。

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(工商 )

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