台鐵408次太魯閣號列車2日撞上從邊坡滑落的工程車後出軌，造成50人身亡、數百人輕重傷。由於涉案的義祥工業社以義程營造名義，向台鐵局承攬6件工程，過去5年相關標案都未曾被勞檢。勞動部官員也允諾，未來會把這種「小規模、多標案」的廠商納入勞檢的對象。

勞動部3月執行台鐵專案勞檢，原定在3月中旬要針對這次出事的工地「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」進行勞動檢查，但因為檢查當天有跨夜火車通過，施工單位未申請路權施工，所以勞檢團隊無法抵達工地、也沒有進行檢查。

有立委質詢時質疑，為什麼義祥工業社過去向台鐵局承攬6件工程，卻從未被篩選成為勞檢對象。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉解釋，台鐵改善工程有分很多類型，有些規模小、施工時程短，較難被排入勞檢的排程裡面，但未來會將這種雖然規模不大、但接很多公共工程的廠商，納入篩檢成為勞檢的對象。

(工商 )