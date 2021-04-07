第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」正開放報名！為廣徵青年學子，中天電視展開「主播校園開講」系列活動，第二站由男神主播王又正攜手女神主播張若妤前進銘傳大學，和學生們分享迎戰新媒體後的轉型經驗，也鼓勵學生們勇敢追夢！中天男神、女神齊聚前進銘傳大學，該校廣告暨策略行銷學系系主任陳柏宇，與上百位學生一同參與這場校內開講活動。

隨著數位時代來臨，中天電視轉型新媒體平台，粉絲數衝破244萬訂閱。主播王又正以自身主持的政論節目《正常發揮》為例，在沒有任何前例學習的狀況下，節目初期製作吃盡苦頭：「在資源極少的狀況下，我們要把傳統電視的觀眾拉到新媒體平台觀看，這點可以說是最困難的事，因為牽涉到了觀眾的收看習慣，我們的收看比例中年以上的觀眾較多，看了幾十年的大電視，怎麼能接受用小手機看？」因此節目宣傳初期，下了很多苦工教觀眾如何轉換觀看方式，王又正也發現有趣現象：「除了成功轉換忠實觀眾的關注，因為在新媒體平台播出，吸引相當多原本就習慣將手機當電視的年輕族群。」

中天主播王又正前進銘傳大學分享經驗談。（中天電視提供）

中天女神主播張若妤轉戰新媒體後相當上手，她一開始也擔心轉換成互動式播報，但接觸後發現一切都是多慮，她提到最重要的關鍵：「過往播報新聞時無法得知觀眾的意見與想法，就連觀眾對於新聞的選擇、喜好等，都必須等到隔天收視率出來才知道。」如今中天電視的「互動式播報」，讓主播可以立即接收觀眾的反饋，更能加深觀眾的黏著度，這點也讓張若妤認為擔任網紅主播是一件非常特別的行業，在新媒體平台表現亮眼的她近期接下新節目《姐的星球》主持棒，恰巧她手上的三個節目都分屬不同型態，包括中天新聞YT主播、《姐的星球》互動Live節目主持人及中天亞洲台是電視媒體主播，這三種不同的角色，讓她都樂在其中，也有更大的發揮空間。

中天主播張若妤前進銘傳大學分享經驗談。（圖/中天電視提供）

張若妤還分享工作趣事，她開玩笑說自己是播報兼差風紀股長，當網友意見不合在直播間吵架時，她還要趁空安撫，一旁的王又正好奇究竟能為什麼事吵架？張若妤難以啟齒：「就有人說我長得很醜！」此話一出全場學生笑翻，王又正打趣回應：「太壞了吧！哪有醜，就還好而已。」王又正也分享與觀眾的特有互動模式，「我會教訓觀眾！其實很多直播主都很怕得罪粉絲，粉絲有意見就會順著他走，但久了其實很容易改變你原本的定位。」他認為節目要怎麼做，是透過主持人和製作人相互討論，因此在專題的認知上一定比觀眾更深入：「當我們選擇一個主題後，我認為這是最好的內容，因此當今天出現認知偏頗的觀眾，我都會去和他解釋為什麼我會這樣做，但遇到真的來亂的，我只能叫你離開直播間，因為你只是一個觀眾，但你可能會影響其他一萬個觀眾的心情。」兩位主播以自己的經歷與學生分享，希望學生更了解中天新聞轉型新媒體，其實是有著更寬廣的舞台，不少學生也紛紛表示對這領域及有興趣，歡迎有志者上網報名「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」。

(中時新聞網)