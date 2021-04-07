太魯閣號發生重大事故，今（7）日總統蔡英文出席民進黨中常會發表談話，強調台鐵的改革勢在必行、並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。但對於蔡英文的說法，許多網友都批評，這些內容3年前普悠瑪事件就都說過了，不會改就是不會改。

蔡英文表示，台鐵太魯閣號的事故對全體國人都帶來很大的衝擊，為乘客的傷亡感到悲傷，也為駕駛的殉職感到不捨，正因如此必需要強調，改革台鐵勢在必行。蔡英文指出，當台鐵的營運能做到良好的管理，提升安全要求，並改善財務困境，才會有更大的空間來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

但蔡英文這一席話，不少網友都不認同，批評聲浪不小。有網友拿出蔡英文2018年普悠瑪事件後所說的宣言，表示蔡在那時就說了：要大刀闊斧改革台鐵、重拾社會信心，全面找出台鐵系統姓的問題，對普悠瑪以及台鐵進行總體檢；嚴肅檢討SOP，把系統性的錯誤修正，才能保障台鐵基層同仁、乘客的生命安全；該增加人力、該強化防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少。

但有網友批，現在呢？問題解決了嗎？3年過去了，台鐵系統仍舊鬆散，台鐵基層人員以及乘客再度因為意外與至親永別。也有網友說，「不要懷疑你們改革的決心？但對你們改革的結果一點信心都沒有」、「又來了，這次先痛定思痛，下次發生再痛定思痛一次」、「噁心，該下台的快滾一滾比較實在，沒有人想聽你們說屁話」、「口號治國」、「綠共很會講這種漂亮話，覺青最愛」、「這真的完全空話，任何一個具體的政策都沒有」。

(中時新聞網)