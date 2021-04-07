台帛旅遊泡泡次發團僅有十餘人參加，為拯救旅遊泡泡不要成為泡沫，衛福部長陳時中今天表示，近日會召開檢討會，若當地團進團出、口罩等防疫措施完善，就會考慮鬆綁歸國的檢疫措施。

陳時中說，近日指揮中心會與首發團、次發團的成員進行討論，研究帛琉當地的防疫作為，若團進團出、口罩、量體溫等措施做的完整，加強自主管理就可考慮放鬆，前提是要把防疫做好。

陳時中說，這兩天就會檢討，是否要將五加九的自主管理改成十四天，這部分會請副指揮官陳宗彥主持，盡力促成台帛旅遊泡泡成功。

(中時 )