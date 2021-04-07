國民黨中常會為台鐵太魯閣號慘案及許水德、羅瑩雪辭世默哀。（黃福其攝）

國民黨中常會為台鐵太魯閣號慘案及許水德、羅瑩雪辭世默哀。（黃福其攝）

台鐵太魯閣408號列車慘案釀成50人罹難、217人受傷，國民黨主席江啟臣今天下午在中常會直指是「無疑的人禍」、「官僚殺人」，本來該由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡英文政府的人事更迭中，錯失改革的契機。中間的政治算計，代價就是今天50條的人命、上百的死傷與家庭的悲劇！政府消極的不作為，累積出今天的悲劇；充滿算計的決策，錯失了改革的契機。

國民黨今天下午中常，先默哀1分鐘。江啟臣說，上星期，是悲傷接踵而來的一週，前考試院院長、中評會主席團主席許水德先生在3月 31日辭世；前法務部部長、國民黨廉能委員羅瑩雪，在4月3日晚間起身離開我們。4月2日上午9點28分，也是我們共同哀痛的一刻，台鐵太魯閣408號列車，行經花蓮第一清水隧道北口時，撞上邊坡滑落的工程車，失控出軌，釀成50人罹難、217人受傷，這是台鐵史上最嚴重的意外事故之一，更是無疑的人禍！

他說， 2018年普悠瑪事故，造成18人死亡。輿論要求台鐵的改革聲浪沸騰，當時的行政院長賴清德指示成立專案小組，跨部會進行檢討。2019年 1月賴清德院長去職，蘇貞昌院長接任，交通部長林佳龍將「台鐵總體檢報告」報請行政院核定，但政院遲未核復，連林佳龍部長都曾經直接向媒體表示不解！

本來應該由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡英文政府的人事更迭中，更錯失了改革的契機。中間的政治算計，代價就是今天50條的人命、上百的死傷與家庭的悲劇！

江啟臣說，行政院108年台鐵總體檢報告，提到將於109年底建置25處邊坡全自動監測系統，但至今沒有完成。軌道沿線施工路段應該加強相關安全措施，養護完成要求現場負責人確認的改善事項，甚至已經被視為已經完成，解除列管。更加凸顯出跨部會研擬的體檢報告，根本缺乏落實，主事者的怠惰、得過且過的心態，就是悲劇的起點。

他說，本來應該積極領導的蘇貞昌院長根本無心跨部會之間的協調工作，甚至連基本工都怠惰疏忽！從過去依法應該要召開的食安會報，治安會報，到賴清德院長任內強調應該要升格重視的觀光推展委員會，都可以疏於召開，甚至推託是「大部長時代」，只想逞口舌之快，卻忘了扎實做好職責本份，才是執政者應為。

江啟臣也說，在普悠瑪事故後，林佳龍接任交通部長，在接受媒體專訪時曾直指普悠瑪翻覆意外是「系統殺人」，對於行政院版的台鐵總體檢報告遲未公布也感到不解，同時他說道，「台鐵若要轉型成功，強而有力的中央支持是必要條件」，更說「組織改造若不是最上位者有決心，最後都失敗。」現在聽來格外令人痛心。

他說，不論是蘇貞昌院長或是林佳龍部長，如果能夠在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多悲傷的家庭，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭、少一點政治算計，少一點無謂的大內宣，悲劇或許就可以避免。政務官如果在事發之後才想起來，還有很多事情要做，是卸責政治，不是責任政治。

江啟臣強調，這樣的事故，無法被遺忘，更不能被忽視。我們不能任由執政黨將這樣重大的事故，當成閉眼即忘的停頓，或是今天公祭，明天就忘記。我們要透過在野監督的力量，將不幸悲劇變成台鐵改革的轉捩點。持續督促執政黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑！更不能坐視政府殺人！官僚殺人！

(中時 )