晶片電阻陶瓷基板廠九豪（6127）7日公告3月業績，受惠於陶瓷基板漲價效應，及工作天數回升，九豪3月營收以9,059萬元創下最近16個月以來新高紀錄，月增33.02％、年增26.52％，累計九豪第一季營收2.41億元，年增31.69％。

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(工商 )

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