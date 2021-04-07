六福(2705)旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店看好南港商圈人潮大幅成長趨勢，宣布館內「敘日」全日餐廳正式轉型為全自助式供餐模式，搶攻頂級吃到飽商機。集團指出，首季試營運以來成效良好，來客數明顯增加逾20％，全年來客數目標成長達40～50％。

台北六福萬怡酒店總經理張秋莉表示，吃到飽餐廳仍為市場不敗主流，內湖、南港、汐止一袋目前無中高端自助餐廳，且酒店擁有四鐵共構的交通便利優勢，因此決議將供餐模式自半自助式轉型為全自助式，並透過不定期主題活動，提供餐廳精緻單點料理。

張秋莉指出，「敘日」轉型前客群為外籍商務客，1月轉型試營運以來有效吸引國內客群，帶動首季來客數增加逾20％。價位方面，過去每人平均980～1780元、轉型後平日每人1180元，價位上相當且CP值更高，目標全年來客數成長40～50％。

張秋莉表示，隨著國內疫情趨緩，餐飲市場自去年下半年起已大幅回升，每逢連休或節慶的餐飲業績均見顯著提升，預期餐飲業務下半年仍有成長空間。不過，住房業務因邊境管制未解，預期國際旅客要到2023年才會恢復疫情前水準，表現仍較辛苦。

張秋莉指出，六福萬怡過去以歐美及日韓旅客為主力、客房營收貢獻占逾65％，去年受疫情衝擊，客房及餐飲營收貢獻約各半。由於餐飲有內需消費支撐，表現優於預期，今年以來貢獻比重已超越客房，客房部分則致力跳出國際商務旅館框架來力求突破。

張秋莉表示，六福萬怡去年首季住房率僅25％，透過轉攻親子客群、與關西六福莊聯賣等方式導入國旅客群，今年以來周末住房率達60～70％、清明連假達80％，使首季住房率突破40％。後續將運用交通優勢，與中南部景點合推新專案，力拚住房率重返80％水準。

整體而言，六福預期六福萬怡今年餐飲及住房業務表現均將優於去年。同時，集團旗下關西六福莊持續深耕親子客群，並積極開發樂齡客商機，去年推出的3個樂齡專案即帶進670萬元業績，今年將持續著墨深耕。

(時報資訊)