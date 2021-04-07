去年因為新冠肺炎疫情，許多縣市端午節龍舟賽都停辦，台南是中南部唯一舉辦的縣市，今年隨著疫情穩定，台南市政府也宣布今年國際龍舟錦標賽訂於6月12日至6月14日於運河安億橋至承天橋舉行，即日起至4月20日開放線上報名。

台南市長黃偉哲表示，台南龍舟賽有300多年歷史，是重要民俗活動之一，以夜間競渡為台南龍舟賽一大特色，加上以LED裝飾龍舟，五彩繽紛的景色倒映在夜間的安平運河，美不勝收，歡迎全國朋友踴躍報名參賽。

教育局長鄭新輝表示，在兼顧防疫工作的前提下，台南是去年中南部唯一辦理龍舟賽的縣市，使民眾安全無虞地享受民俗活動，承襲去年經驗，市府團隊有信心今年能讓賽事更精彩順利，本屆賽事整體規畫採「縮減比賽天數」、「限縮組數」、及「限制隊數」之縮小規模方式辦理。

龍舟錦標賽3天賽事全程可利用線上直播觀賽，決賽當天(6月14日)更安排全國電視轉播，使無法親臨現場的民眾可以透過電視觀賞緊張刺激的賽事。

體育處表示，本屆龍舟競賽組別開放大型龍舟競賽，包含公開組(男子組限額36隊、女子組限額10隊)、高中職組(男子組限額10隊、女子組限額5隊)、國中組(男子組限額6隊、女子組限額5隊)、大專院校組(限額10隊)、工商團體組(限額30隊)及小型龍舟公開組(男子組限額24隊、女子組限額10隊)，各組別報名超過限額隊伍將辦理抽籤決定。

值得一提的是，工商團體組於去年因疫情停辦，考量歷屆工商團體組均吸引眾多民眾參與，今年也決定復辦，也歡迎各工商團體一同組隊來台南運河同樂。本屆龍舟競賽自4月7日(星期三)上午9時至4月20日(星期二)下午5時受理報名，活動詳情及詳細實施辦法內容歡迎全國民眾至臺南市國龍舟錦標賽官網(dragonboat.tn.edu.tw)查詢。

(中時 )