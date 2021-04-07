拿手機拍照總晃動？就是拍不好嗎？有手抖族救星之稱的vivo讓你的照片張張都高清，X50 Pro首創的「微雲台影像系統」，解決手抖族拍照容易產生朦朧美的問題，傑昇通信釋出降價1萬1的優惠，即日起至傑昇通信任一門市購買vivo X50 Pro，只要12,990元（官方建議售價23,990元），還可用990元加購價值2,990元的原廠防護禮包。

強調專業影像攝影的vivo，不斷在手機影像上精進，並強化使用者體驗，日前剛推出的X60 Pro 5G手機，更在鏡頭下功夫，與蔡司（ZEISS）聯合研發光學鏡頭，升級後的「微雲台 2.0」防手震技術，相當適合熟悉攝影，以及平常就用手機拍攝Vlog紀錄生活的人，由於新機定價23,990元單價較高；傑昇通信表示，若消費者預算有限，可改為入手規格差不多，但價格也來到甜蜜點的vivo X50 Pto。

畢竟傳統OIS與EIS防手震效果，早已無法滿足日常拍照需求，多數消費者仍期望一般拍照或錄影時不要手抖就好，vivo X50 Pro具備vivo首創的「微雲台影像系統」，對喜歡拍照的人來說，X50 Pro不僅讓拍照變簡單，更可以解決各種動態狀況，無論在跑動的狀況下拍攝小孩或寵物，優異的防手震表現，結合萬物智慧追焦技術，可針對人像、動物進行追焦，即便拍攝對象離開攝影視窗外，只要在短時間內重新出現在視窗中，系統仍會重新捕捉拍攝對象，防震效果讓使用者拍好也拍穩，雙手就是最好的穩定器。

更驚人的是，夜拍採用新一代AI超級夜景演算法，能夠增強夜景拍照的明亮度，在低光源地區進行大幅度補光，即便延長手機曝光時間，也能避免手抖造成模糊，畫面再暗都看的見！更提供「超級月亮」模式，只要開啟此模式系統會利用AI強化技術，透過最大可到60 倍變焦功能，完整捕捉月亮身影，達到最佳的拍攝效果。

電量則配備4315mAh電池，若開啟低耗電模式，還能適度降低處理器的運行頻率、降低手機螢幕亮度，延長電池續航能力，比新機X60 Pro的4200電量表現更好，一樣具備5G上網，即日起至傑昇通信門市購買就可用12,990元入手，現省1萬1（官方建議售價23,990元），還可用990元

(科技)