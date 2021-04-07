中科院自7日起密集試射飛彈，區域包含九鵬基地和蘭嶼、綠島及花蓮外海，軍事專家從畫定的危險範圍研判，可能是增程型雷霆2000火箭及天弓三增程型飛彈。另外，這2天中共解放軍的運城號飛彈護衛艦和情報船也陸續出現蘭嶼外海，國防部表示，都有嚴密的掌握，目前狀況正常。

根據中科院公告，4月7日至9日有2波火炮射擊，危險區域都在九鵬基地和蘭嶼、綠島間，退休中科院人員研判是增程型雷霆2000火箭；另外，4月13日至16日也有3波不同飛彈試射，其中有一波是清晨5時至7時，危險海域從九鵬基地到蘭嶼外海及花蓮外海約200公里，研判是天弓三增程型飛彈。

而為了配合7日至16日的火箭和飛彈密集射擊，軍方也將出動銳鳶無人機，從空中蒐集參數。

在中科院密集發射飛彈、火箭之際，解放軍情報船今年也首次出現蘭嶼外海，軍方人士表示，今天清晨5時許，中共情報船出現在蘭嶼西南方約36浬處，往南航行，目前由海軍密切監控中，軍方人士研判，這搜情報船有可能是隸屬解放軍南海艦隊的電子偵查船。

另外，6日清晨解放軍的運城號飛彈護衛艦也出現在蘭嶼東方70浬，往北移動脫離國軍監控。

國防部發言人史順文時表示，有關台海周邊海、空域狀況，以及中共機艦的活動，國防部都有嚴密的掌握，目前狀況正常。

(中時 )