累犯大媽不付錢硬搭車 摘口罩跳針狂噴：國家照你規則走？

台北市1名女乘客上公車後拒付錢，司機員好心提醒下，她竟失控開口飆罵，她先是狂罵司機「誰會聽你評理啊」、「笑死人了」，甚至用低吼語氣跳針似地說「中華民國照你的規則走的嗎？」囂張態度讓司機、其他乘客相當無奈；全程也被其他乘客錄下影片公開，網友直接嗆「不用多說了，直接開去警局吧！」

影片中司機氣憤對女乘客說「都不用出錢，都不用給票」，沒想到女乘客則更大聲回嗆「好好喔！4月2日連續假期有人跟你聊天，免費的，而且你還跩的很！」女乘客破口大罵時不斷拿下口罩，她之後繼續大聲罵「笑死人了，誰會聽你評理啊！」甚至不斷跳針大喊「國家照你的規則走的嗎？中華民國照你的規則走的？」一連喊了5次以上。

女乘客上車拒付錢，在司機員好心勸說下竟開口飆罵，罵司機「誰會聽你評理啊」、「笑死人了」，甚至用低吼語氣跳針似地說「中華民國造你的規則走的嗎？」（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

據悉，該班公車為台北市208公車，女乘客在林森北路附近站牌上車後，竟直接往座位入坐，司機員好心提醒要付錢，沒想到她竟突然失控發飆，開始在公車後方朝前方司機飆罵，過程全被其他乘客拍下來，並公開在臉書「爆料公社二社」上，許多網友則留言說，「口罩還拿下來，送上1萬5千罰單」、「直接報警處理，不用客氣」、「直接送到警局搭霸王車，口罩不戴好」。

依大眾捷運輸法第49條規定，旅客無票、持用失效車票或目用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價五十倍之達約金；若拒絕查票或妨害其執行職務，可依同法第50條開罰1500元以上、7000元以下罰款。

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