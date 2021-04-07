國際貨幣基金組織（IMF）6日發佈《世界經濟展望報告》，預計2021年大陸經濟將增長8.4％，較1月預測值上調0.3個百分點。

IMF還預計2021年全球經濟將增長6％，是1970年代以來前所未見的增幅，這在很大程度上要歸功於以美國為主的應對新冠疫情的空前規模公共支出。

對於大陸的經濟增長，IMF在報告中表示，中國採用積極措施，成功克服了疫情，已經回到了疫情前的經濟水準。IMF貨幣和資本市場部主任托比亞斯·阿德里安表示，中國的經濟恢復遙遙領先於世界上任何一個國家。

不到3個月前，IMF預計今年全球經濟增長5.5％，6日上調預期很大程度上反映出美國經濟前景迅速改善。IMF目前預計，2021年美國經濟將增長6.4％，為1980年代初以來的最快增速。

這比IMF於1月底預測的5.1％高出1.3個百分點，幾乎是10月份預測增速的兩倍。

(旺報 )