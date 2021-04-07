台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成50死、上百人受傷，曾演過《女兵日記》的男星范子安，今（7日）在IG發文表示交往3年的女友，日前就搭上出軌的太魯閣號，而且坐在死傷慘重的第8節車廂，沒想到趕往花蓮醫院探視時，竟發現女友跟一名男子互動親密，這才發現自己被戴了綠帽。

范子安表示出事當天，親自送女友搭車，當時確認對方坐在第8節車廂，因此發生出軌事故後，立刻驅車趕往花蓮醫院探視，手術結束後，焦慮詢問醫生手術細節及復健方式，坦言看著女友虛弱躺在病床上的模樣，意識到差點就失去最愛的女孩，坦言是最無能為力的一刻，沒想到事隔數日後，為了要給女友驚喜，便帶著她最喜歡的愛犬前往探視，甚至在路上錄了影片，要當做驚喜送給女友，豈知抵達醫院後，一切竟都變了調。

原來他在病房外目睹另名男子牽著女友的手、撥著她的頭髮，這時刻意撥電話通知女友已抵達時，只見女友急忙叫男子離開，甚至稱對方只是「好朋友」，沒想到下樓冷靜情緒時，該男子竟反問：「知道你們感情出的問題在哪嗎」，讓他忍不住痛批：「不甘你的事情也不需要你處理，第一次看到介入人家感情，還可以講話這麼大聲的，世界上最不要臉的動物非你莫屬吧，的確，可以打死不認帳我知道，可能你們想到的辦法也只有這個。」

不過最令范子安感到諷刺，是出事前一個禮拜，女友曾詢問何時會求婚？當下他回覆一定會，事發隔天還傳訊息要女友把身體養好，到時一定會娶她，沒想到女友卻用這種方式回應，這才意識到「女友最脆弱的時候，最需要的人並不是我，一切只是自以為是罷了」，更語帶無奈表示「一切都好不真實，多希望太魯閣號出軌只是一場夢，多希望今天所經歷所看到的事情，也只是一場夢。」而范子安目前已經將這篇文刪除，似乎是不想引起風波。

【范子安全文】

——文長慎入——

從花蓮回來台北的這三個小時

可能是我人生中最漫長的時間吧

開到自己也不知道開到哪了

只知道

我想趕快離開那個我不想多待的地方

這週發生的事情

一切都好不真實

真的太不真實了

多希望太魯閣號出軌只是一場夢

多希望今天所經歷所看到的事情

也只是一場夢

4/2

也就是太魯閣號出事的這天

早上送妳去坐車的時候確認了妳坐第八節車廂

11.看到新聞的時候

連外套都忘了穿一路哭著開到花蓮

沿路開路肩開180

已經不在意有沒有違規跟超速

看著來來往往無數的救護車

油門越踩越大力

拜託警察幫忙開道

才有辦法在連假第一天四個小時就到花蓮

但還是沒能趕在你手術前好好給妳一段鼓勵

等妳手術結束後

坐在外面的等候室的我

真的這輩子沒這麼焦慮過

終於妳出來了

我著急的問醫生所有手術的細節以及往後復健跟療傷的方式

看著妳虛弱的躺在病床上

那是我最無能為力的時候

陪妳住在醫院

趴在病床上的我

其實也已經嚇傻了

眼淚完全停不下來

只知道我沒有想過有一天我會遇到這種事

更何況脆弱的妳到底經歷了什麼

手一直發抖

因為我差一點失去我一直很愛很愛的那個女孩

出事後的這兩天

我無時無刻都在哭

想到在車廂的妳怎麼熬過來的

還有妳在病床上發抖的嘴唇我就心疼

但大家都告訴我要堅強要比妳堅強才能讓妳走出來

所有打給我的朋友

都告訴我一定要振作才能帶妳走出來

那天看了很多創傷症候群的文章

大概想好之後要怎麼帶妳諮商

要怎麼讓妳能夠開開心心的過接下來的生活

4/5

我打給了所有我的朋友

問他們能不能陪我開車到花蓮

一個人開長途實在很容易睡著

但沒人有辦法來

決定自己帶著妳最愛的獅子

到醫院看妳給妳一個驚喜

我沒有告訴妳我要去

因為我想看到妳驚喜的表情

明明知道醫院不能帶狗

但想到妳的心情可能有辦法好轉

我也管不了這麼多

開了這麼久的車只為了看看能不能讓妳笑出來

路上還錄了影片要在妳收完驚喜之後給妳看

到醫院站在病房外面開心的撥了電話給妳

妳說妳在睡覺

但我從簾幕外面看進去的

卻是一個男生牽著妳的手撥著妳的頭髮

那種親密的舉動

真的是「好朋友」

我電話裡告訴妳我帶了一個朋友來看妳

我看到的是妳緊張的叫那個男生趕快離開

我掀開簾子的時候

那個男生甚至連看都不敢看我一眼

問妳他什麼時候來的

妳卻騙我妳在睡覺完全沒看到他來

現在我來妳醒了才看到

這時候我真的不知道

在這裡的我，有什麼意義

原來妳所謂的好朋友，定義是這樣

當我到樓下冷靜的時候

這個不要臉的男生竟然還敢問我

「知道你們感情出的問題在哪嗎」

超可笑也超可悲

老實講，不甘你的事情也不需要你處理

第一次看到介入人家感情還可以講話這麼大聲的

世界上最不要臉的動物非你莫屬吧

的確，可以打死不認帳我知道

可能你們想到的辦法也只有這個

那還是我就當個白痴說

我知道，我剛剛看到的是幻覺

三年來

所有的吵架不愉快、壞脾氣跟所有的負面情緒我全盤吸收

即便不知道為了什麼事情吵架

我也不曾讓妳找我低頭過

永遠不管發生什麼事情

即使吵架過後妳從來沒有願意溝通過

我還是會默默的坐到妳旁邊跟妳說沒事了

可能有人會說

我在這種時候這樣也太殘忍了吧

但我試著讓妳開心起來

我試著感同身受

試著用我能做到的方式讓妳開心起來

卻在滿心要給妳正能量的時候

給我這麼沈重的一擊

我曾經想過為什麼這麼常吵架還是分不開

是不是我們真的不能沒有彼此

（我真的好天真）

真的很諷刺吧

出事的前一個禮拜

妳還問我什麼時候會求婚

我回答妳等我一定會的

出事的隔天晚上

我還傳了訊息跟妳說

等妳把身體養好

我娶妳

我知道妳一直在等我求婚

結果妳用這樣的方式回答我，謝謝妳。

最可憐的獅子，連選擇的權利都沒有

硬生生的把他跟我建立了三年的感情拉走

跟我一起看到這些畫面

真的委屈了一個無辜的孩子

也請妳記得

因為妳的自私讓妳口中所謂最愛的獅子

沒了他最愛最黏的我

妳曾經跟我說

他的世界只有我們兩個

但妳親手奪走了他一半的世界

或許妳已經忘了剛在一起說的話

也忘了當初從我追妳到現在

我對妳的熱忱不曾減少過

該對妳的負責也沒偷懶過

如果他能給妳的

才是妳要的生活跟安全感

我尊重，也祝福

我也才領悟到

原來在妳最脆弱的時候，最需要的人並不是我

一切只是我自以為是罷了

我出事當天是哭著開去花蓮的

哭著開回來也已經不算什麼

太痛了。

(中時新聞網)