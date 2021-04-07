恭喜！今年43歲的最強男公關城咲仁，過去是公關俱樂部「愛本店」的紅牌，曾創下一晚百萬的業績，有「日本第一牛郎」、「日本頂級男公關」的封號；目前轉行到餐飲業的他，情感方面也有了著落，今（7日）宣布與34歲女星加島千惠結婚，並PO出驚喜的求婚影片，令不少網友又驚又喜。

城咲仁今天上午共同貼出聲明，表示和加島千惠認識多年，從朋友逐漸發展為情侶關係，交往時間約2年，決定在出道16周年登記結婚，攜手共度人生下半輩子，加島千惠也在同天證實喜訊，感性地告白：「我想和值得讓人尊敬、信賴且總是讓我開心的他一起度過今後的人生。」

同時，城咲仁也在Youtube頻道上傳求婚的影片，地點選在看得到夢幻夜景的頂樓，附近有一棟棟亮著燈的高樓大廈及絢麗的摩天輪，氣氛相當浪漫；此時他身穿黑色筆挺西裝帥氣現身，含情脈脈地道出真摯的內心話，接著掏出戒指下跪求婚，親友們也到場見證，讓事前蒙在鼓裡的加島千惠驚喜不已，還感動到嚎嚎大哭，浪漫又溫馨的一幕令許多網友為之動容，紛紛留言祝福：「我沒想到會因別人求婚而哭，恭喜你們」、「自從擔任主持人以來，我一直是你的粉絲，祝福你們的婚姻幸福」、「這真是太好了」等。

城咲仁21歲即成為新宿歌舞伎町牛郎名店的領袖，一年收入曾高達一億日圓，還以第一公關的身分活躍各大綜藝節目，成為全日本最夯的話題人物，當時他自豪「光是呼吸錢就會自動進我口袋」，許多女人都會捧著百萬鈔票要求插隊消費，只為了目睹他的光采，直到聲勢稍微下滑後，因開銷和收入不成正比，轉行到西班牙餐廳做接待，另接深夜購物節目的通告，開啟事業第二春。

【ドッキリ】城咲仁がプロポーズサプライズ！!

(中時新聞網)